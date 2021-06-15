هكذا اعتذر والد الفتاة التي شتمت باسيل

صدر عن السيد حبيبب المصري الآتي:"تشرفت بزيارة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب الاستاذ جبران باسيل في دارته في البياضة البارحة، وأبلغته أسفي وإعتذاري عما قامت به ابنتي ياسمين من تصرف غير مقبول نهار الأحد 13 حزيران في بلدة البترون. وأبدى النائب باسيل كامل التفهم مع تقديره للزيارة".