القاضية حاطوم أصدرت قراراً معجلاً بوجه مصرف لتحويل أموال الى طالب في الخارج



أصدرت القاضية المنفردة المدنية في بعبدا الناظرة في قضايا الأمور المستعجلة فرح حاطوم حكماً ألزمت فيه بنك لبنان و المهجر- فرع الشياح بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي من حساب بالدولار يعود للمستدعي ربيع رياض كنج الى حساب إبنه رياض كنج الذي يتابع دراسته في إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، تحت طائلة غرامة كراهية تصل الى خمسين مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، قد تم تنفيذه بتحويل المبلغ كاملاً.

يذكر أن المستدعي تقدم بالدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا في تموز 2020 قبل صدور القانون 193 المعروف بقانون "الدولار الطالبي"، ثم تم تعديل الدعوى بعد صدور القانون الذي ألزم المصارف بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار على سعر الصرف الرسمي 1515 من حسابات تعود للمودعين بالليرة أو بالدولار، كما ألزم المصارف قانوناً بفتح حسابات لمن لا يمتلكونها و التحويل منها عشرة آلاف دولار بسعر الصرف 1515 ل. ل.