"لوقف الانهيار".. تظاهرة مطلبية تجوب شوارع بيروت (فيديو)

انطلاق المسيرة من أمام المتحف الوطني في بيروت،
الشعب اللبناني عليه مسؤولية التحرك لرفع الواقع الذي تفرضه منظومة الفساد عليه. #القرار_للشعب #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/mu7OjsrlTj
— المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (@Marsad_Shaabi) June 15, 2021
انطلاق المسيرة من أمام المتحف الوطني في بيروت،
الشعب اللبناني عليه مسؤولية التحرك لرفع الواقع الذي تفرضه منظومة الفساد عليه. #القرار_للشعب #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/mu7OjsrlTj
اعتصام في ساحة الشهداء بعد مسيرة انطلقت من المتحف ضد تردي الاوضاع والغلاء وللمطالبة بحكومة انقاذ pic.twitter.com/ntXYXFxTzl
— Salman Andary (@salmanonline) June 15, 2021
اعتصام في ساحة الشهداء بعد مسيرة انطلقت من المتحف ضد تردي الاوضاع والغلاء وللمطالبة بحكومة انقاذ pic.twitter.com/ntXYXFxTzl