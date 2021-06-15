"لوقف الانهيار".. تظاهرة مطلبية تجوب شوارع بيروت (فيديو)

نفذ حشد من الناشطين، عصر اليوم، تظاهرة تحت عنوان "لوقف الانهيار"، وقد انطلقت أمام المتحف باتجاه البربير، بشارة الخوري، وصولاً إلى ساحة الشهداء.



ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات طالبت بـ"رحيل السلطة الحاكمة فورا وبتشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين مع صلاحيات استثنائية تشريعية لمعالجة كل الملفات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمالية".

انطلاق المسيرة من أمام المتحف الوطني في بيروت،

الشعب اللبناني عليه مسؤولية التحرك لرفع الواقع الذي تفرضه منظومة الفساد عليه. #القرار_للشعب #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/mu7OjsrlTj — المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (@Marsad_Shaabi) June 15, 2021 اعتصام في ساحة الشهداء بعد مسيرة انطلقت من المتحف ضد تردي الاوضاع والغلاء وللمطالبة بحكومة انقاذ pic.twitter.com/ntXYXFxTzl — Salman Andary (@salmanonline) June 15, 2021