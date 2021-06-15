الجيش يدهم منزل مطلوب في عكار.. هذا ما تم العثور عليه

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 14/6/2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (ي.ب) في بلدة ببنين - عكار لإقدامه على إطلاق النار وتعاطي المخدرات وترويجها. وضبطت داخل المنزل عددا من الهواتف الخلوية وحواسيب وأسلحة حربية: رمانة يدوية، بندقيتا صيد، ذخائر مختلفة، ومماشط، وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة كابتاغون وحشيشة الكيف وكمية من بذورها. وسلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة وتجري المتابعة لتوقيفه".

