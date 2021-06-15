لبنان

خطار: حق متطوعو "الدفاع المدني" بالتثبيت محفوظ بحكم القرارات

Lebanon 24
15-06-2021 | 12:21
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اختتم مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار جولته على المراكز الاقليمية الـ3 للدفاع المدني في محافظة عكار، بزيارة مركز سهل عكار الاقليمي في العريضة، حيث كان في استقباله رئيس المركز ميشال اسطفان بحضور موظفي ومتطوعي الدفاع المدني.

وبعد كلمة ترحيب من اسطفان بالعميد خطار، وشرح لواقع عمل المركز ومهامه واحتياجته، كانت كلمة لخطار جدد فيها الثناء على "جهود وبطولة عناصر الدفاع المدني وروحية العمل كفريق متكامل في اداء المهام المطلوبة بين كافة المراكز في كافة المناطق اللبنانية وحيث تدعو الحاجة".

واكد انه "قد تم تجاوز المرحلة الصعبة التي مرت ، والمحروقات باتت مؤمنة"، داعياً الجميع الى "مواصلة الجهود وفاء لشعار الدفاع المدني الذي حاز على ثقة كل اللبنانيين"، كما طمأن ايضاً الى ان "حق المتطوعين بالتثبيت محفوظ بحكم القرارات والمراسيم التي صدرت بانتظار التطبيق".

وكان خطار قد زار ايضا المركز الاقليمي في القبيات، مستطلعا اوضاع العناصر واحتياجات المركز.
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