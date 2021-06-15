عكر تدعو العرب لمساعدة لبنان: التحديات التي يواجهها لبنان تشكل تهديداً غير مسبوق لوجوده

دعت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الدول العربية إلى مساعدة لبنان للخروج من هذه الأزمة، مشيرة خلال مشاركتها في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في الدوحة برئاسة دولة قطر إلى أنهم لم يقصروا يوماً في دعمه، وشددت على أن التحديات التي يواجهها لبنان اليوم تشكل تهديداً غير مسبوق لوجوده وكيانه، محذرة من الإنهيار ونتائجه على كافة الأصعدة، لا سيما في ظل الأزمة الإقتصادية ووباء كورونا ووجود النازحين السوريين على أرضه. وأكدت حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة.

كما شاركت الوزيرة عكر في إجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن تطورات ملف سد النهضة الأثيوبي بناء على طلب من دولتي مصر والسودان. وأكدت الوزيرة عكر أن موقف لبنان داعم لما جاء في البيان الذي صدرعن الإجتماع وللمواقف العربية المتعلقة بهذه القضية الحساسة.