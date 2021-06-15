إشكال في ساحة النجمة في طرابلس يستدعي تدخل أهالي المنطقة...هذا ما حصل

وقع إشكال فردي بين شخصين في ساحة النجمة في مدينة طرابلس وقد تطوّر إلى تضارب بين الطرفين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".





وعُلِم أن أسباب الإشكال يعود إلى خلاف سابق بينهما حيث إنهما يعملان معاً في أحد محال المنطقة. وعلى الفور تدخل أهالي المنطقة وعملوا على فض الإشكال.وعُلِم أن أسباب الإشكال يعود إلى خلاف سابق بينهما حيث إنهما يعملان معاً في أحد محال المنطقة.