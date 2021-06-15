إلى اللبنانيين.. هذه آخر المستجدات بشأن التغذية الكهربائية

كشفت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" أنّ "الانتاج من معامل الكهرباء ازداد قليلاً"، مشيرة إلى أنه "بلغ على صعيد لبنان بين 700 و 720 ميغاوات".

ومع هذا، ذكرت المصادر أنّ "التغذية ستشهدُ تحسناً طفيفاً"، مؤكدة أنه "لا عودة إلى التغذية الطبيعية كما السابق في الآونة الحالية"، وأضافت: "لقد تمّ تفريغ كميات الفيول في معمل الجية الحراري، كما أن الاعتماد كبير أيضاً على المعامل الأخرى في الذوق والزهراني".

وأوضحت المصادر عينها أنّ "كميات الموجودة في لبنان تكفي لمدة 40 يوماً فقط بناء على نمط استخدامها الحالي".