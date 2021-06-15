عطل يصيب "أوجيرو"...إليكم ما حدث

أشارت "أوجيرو" إلى أن عطلاً كهربائيًّا طرأ في سنترال بيت الدين وخلدة بسبب الضغط على المولدات "ممّا أدى إلى توقف خدماتنا ضمن المنطقة المذكورة".

ولفتت إلى أن الفرق الفنية باشرت العمل على متابعة الموضوع.