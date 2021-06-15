لبنان

عطل يصيب "أوجيرو"...إليكم ما حدث

Lebanon 24
15-06-2021 | 20:19
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أشارت "أوجيرو" إلى أن عطلاً كهربائيًّا طرأ في سنترال بيت الدين وخلدة بسبب الضغط على المولدات "ممّا أدى إلى توقف خدماتنا ضمن المنطقة المذكورة".
 
ولفتت إلى أن الفرق الفنية باشرت العمل على متابعة الموضوع.
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