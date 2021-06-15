لبنان

ياسمين المصري تكشف: والدي تعرض للتهديد فاعتذر من باسيل

Lebanon 24
15-06-2021 | 13:22
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كتبت الشابة  ياسمين المصري التي هاجمت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الاحد الفائت في البترون منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي رفضت فيه اعتذار والدها من باسيل خلال زيارة قام بها الى منزله.
وقالت: "ان الطريقة الوحيدة ليكسب العونيون المعركة، هي بذهابي  بنفسي الى باسيل والاعتذار منه، وهذا ما لم يحصل، وانا لم اكلف احدا الاعتذار نيابةً عني ولا احد مخولا فعل ذلك. لن تستطيعوا إجباري على التوقف عما إقوم به، ولا إجبار الناس أيضاً".
وأضافت: "والدي  تعرض للتهديد، وزار باسيل لحماية حياتي لأني تعرضت للتهديد ايضاً. لقد اجبروا والدي، الرجل الصالح، على إنقاذ حياتي، لكن خطتهم لن تنفع".
 
 
 
 
 
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