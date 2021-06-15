احتجاجات في صيدا.. مواطنون يقطعون ساحة إيليا بأجسادهم

قطع محتجون مساء اليوم، الطريق عند ساحة إيليا - صيدا بأجسادهم، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، في ظل انتشار لعناصر الجيش.

وحمل المحتجون لافتات تنتقد "الإذلال أمام محطات الوقود وارتفاع سعر الدولار وفقدان الأدوية".

وكان عددٌ من الشبان الغاضبين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان في صيدا مطلقين هتافات منددة بسياسة حاكم مصرف لبنان وبالسياسات المصرفية والمالية.



ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد عمد المتظاهرون الى رمي الحجارة على البوابة الحديدية عند مدخل المصرف والطرق المجاورة، كما حاول البعض منهم ازالة الاسلاك الشائكة من على البوابة الحديدية عند مدخل المصرف.