بيان من مكتب بري.. هذا ما جاء فيه

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، نبيه برّي، البيان التالي: "تداول أحد المواقع الاخبارية مواقف منسوبة لمصادر عين التينة، يؤكد المكتب الاعلامي للرئيس نبيه برّي أن كلّ ما ورد في هذا الإطار غير صحيح وأن لاشيء في عين التينة اسمه مصادر".