عبد الصمد عرضت ونظيرها السعودي أوجه التعاون بين البلدين وقضايا الإعلام العربي

بحثت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة متال عبد الصمد نجد، مع وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في القاهرة، وعلى هامش اعمال مجلس وزراء الاعلام العرب في الجامعة العربية، في أوجه التعاون السعودي اللبناني في مجال الإعلام.وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات المقترحة ضمن جدول أعمال المكتب التنفيذي واجتماع مجلس وزراء الإعلام في القاهرة، وتبادل الأحاديث الودية.وقدم وزير الإعلام السعودي المكلف في ختام اللقاء هدية تذكارية إلى الوزيرة عبد الصمد.حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، ونائبة المندوب اللبناني الدائم لدى الجامعة العربية رحاب أبو زين.