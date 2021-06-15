السيطرة على حريق هائل في منطقة جبل البرج

تمكن عناصر الدفاع المدني في "كشافة الرسالة الإسلامية" في برج رحال، من السيطرة على الحريق الهائل الذي شب في منطقة جبل البرج، المحاذية لمنطقة عين أبو عبد الله، بعد ساعات من جهود مضنية للسيطرة على الحريق الذي كاد أن يصل إلى بعض المنازل وبساتين الحمضيات.