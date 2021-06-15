لبنان

لقاءات بعيدة عن الأضواء

Lebanon 24
15-06-2021 | 17:02
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تعقد لقاءات بين مرجعين، تبقى بعيدة عن الأضواء، لمواكبة ما يجري على صعيد تأليف الحكومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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