23
o
بيروت
23
o
طرابلس
18
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
خروج بعض المصارف عن تعاميم المركزي
Lebanon 24
16-06-2021
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما تزال بعض المصارف، تخرج عن تعاميم المصرف المركزي، في التعامل مع طلبات الزبائن، لجهة احترام خصوصية حسابات العملات الأجنبية قبل 17 ت1 2019، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
مكتب الاعلام في الرئاسة: هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة انقاذية جديدة؟
Lebanon 24
مكتب الاعلام في الرئاسة: هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة انقاذية جديدة؟
16/06/2021 04:11:47
16/06/2021 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب الاعلام في الرئاسة: في الوقت الذي يتطلع فيه اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفوا
Lebanon 24
مكتب الاعلام في الرئاسة: في الوقت الذي يتطلع فيه اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكب على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفوا
16/06/2021 04:11:47
16/06/2021 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جنيف: الأمم المتحد تقدم تقريراً يكشف الحالة المأساوية التي وصل إليها اللبنانيون بسبب الأزمة الاقتصادية
Lebanon 24
جنيف: الأمم المتحد تقدم تقريراً يكشف الحالة المأساوية التي وصل إليها اللبنانيون بسبب الأزمة الاقتصادية
16/06/2021 04:11:47
16/06/2021 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نواف سلام: النموذج الاقتصادي القائم في لبنان اليوم انتهى وعلينا البحث في التوزيع العادل للخسائر الذي تكبّدها الوطن قبل البحث في كيفية النهوض الاقتصادي (LBCI)
Lebanon 24
نواف سلام: النموذج الاقتصادي القائم في لبنان اليوم انتهى وعلينا البحث في التوزيع العادل للخسائر الذي تكبّدها الوطن قبل البحث في كيفية النهوض الاقتصادي (LBCI)
16/06/2021 04:11:47
16/06/2021 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات عنيفة تهزّ حارة الناعمة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة تهزّ حارة الناعمة.. هذا ما حصل
11:04 | 2021-06-15
15/06/2021 11:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
07:30 | 2021-06-15
15/06/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
09:55 | 2021-06-15
15/06/2021 09:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد ميلاده.. زوجة طوني عيسى تفاجئ الجمهور برسالتها العلنية
Lebanon 24
بعيد ميلاده.. زوجة طوني عيسى تفاجئ الجمهور برسالتها العلنية
02:00 | 2021-06-15
15/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون.. "وحدو وقف يلمع بايدو السيف"!
Lebanon 24
عون.. "وحدو وقف يلمع بايدو السيف"!
09:00 | 2021-06-15
15/06/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:16 | 2021-06-15
عون يقوِّض دور برّي.. ويفتح معركة رئاسة المجلس
18:10 | 2021-06-15
معركة الحكومة تخفي حقيقة الصراع الكبير
18:01 | 2021-06-15
بيان بعبدا تذكير بصلاحيات عون
17:48 | 2021-06-15
موقف الرئاسة قد يكرّس حالة القطيعة بين عون والحريري
17:22 | 2021-06-15
"المستقبل": عون لا يريد أي حكومة
17:13 | 2021-06-15
كرم لـ"الأنباء" الكويتية: لا أمل بتشكيل حكومة "الأمل الرئاسي" لباسيل
فيديو
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
Lebanon 24
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
05:00 | 2021-06-15
16/06/2021 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة رئيس بإغماء أثناء عرض عسكري.. وفيديو يوثّق اللحظات
Lebanon 24
إصابة رئيس بإغماء أثناء عرض عسكري.. وفيديو يوثّق اللحظات
04:30 | 2021-06-15
16/06/2021 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلعه حوت وبصقه.. صياد يروي تجربته المروّعة! (فيديو)
Lebanon 24
ابتلعه حوت وبصقه.. صياد يروي تجربته المروّعة! (فيديو)
04:13 | 2021-06-15
16/06/2021 04:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact