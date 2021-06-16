لبنان

خروج بعض المصارف عن تعاميم المركزي

Lebanon 24
16-06-2021 | 00:05
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ما تزال بعض المصارف، تخرج عن تعاميم المصرف المركزي، في التعامل مع طلبات الزبائن، لجهة احترام خصوصية حسابات العملات الأجنبية قبل 17 ت1 2019، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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