خروج بعض المصارف عن تعاميم المركزي

ما تزال بعض المصارف، تخرج عن تعاميم المصرف المركزي، في التعامل مع طلبات الزبائن، لجهة احترام خصوصية حسابات العملات الأجنبية قبل 17 ت1 2019، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".