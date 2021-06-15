حرب رسائل وبيانات صفّرت العدّاد الحكومي

تفاؤل الصباح أطاح به بيان الظهيرة، فصباحا خرقت معطيات سياسية تشي بأن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري اخترقت، اكبر جدار مانع للتوافق على تشكيل الحكومة، وهو جدار الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين، حيث تؤكد المصادر المتابعة لـ"الأنباء" الكويتية ان "الرئيس نبيه بري توصّل الى إقناع الطرفين، رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بأن يسمي الرئيس عون الوزير المسيحي لوزارة العدل، وان يسمي الحريري وزيرا مسيحيا ارثوذكسيا لوزارة الداخلية".وهلّل المتابعون لهذا الانجاز، وتحوّل الاهتمام الى الجدار المانع الآخر، المتمثّل بإصرار رئيس "التيار الحر" جبران باسيل على عدم منح نواب تياره الثقة للحكومة المفترضة.