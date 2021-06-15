لبنان

كرم لـ"الأنباء" الكويتية: لا أمل بتشكيل حكومة "الأمل الرئاسي" لباسيل

Lebanon 24
15-06-2021 | 17:13
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رأى أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق د. فادي كرم أن "العهد خسر الرهان وأسقط كل التفاهمات باستثناء تفاهمه مع الدويلة الفارسية المسلحة، واصبح بالتالي في مواجهة مباشرة مع الغالبية العظمى من اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية، معتبرا من جهة ثانية ان اللبنانيين ما كانوا ينتظرون بيان المجلس الاسلامي الأعلى ليؤكــد المؤكـــد بأن العهد المقيــد بالسلاح غير الشرعي، غير قـــادر على ادارة البلاد وعلى تحصينها من الأتون الجهنمي الذي دفعت إليه".

وعليه لفت كرم في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى ان "ما نشهده على مستوى تأليف الحكومة، قائم على عدم احترام الدستور والصلاحيات ومبدأ فصل السلطات، ويجسد بالتالي النهج الإلغائي الذي يعتمده العهد للوصول الى غاياته، اهمها المجيء بحكومة "الأمل الرئاسي" لباسيل، و"الغطاء الشرعي" لسلاح حزب الله، مؤكدا وفقا لما تقدم ألا أمل بتأليف حكومة مهمة مع السلطة الحاكمة، لا بل ان مساعي ومبادرات البعض للخروج من هذه المتاهة مضيعة للوقت ولا فائدة منها مع سلطة رسمت سلفا طريق الخلافة الرئاسية وخط النفوذ الإيراني".

ورداً على سؤال، أكد انه "سواء اعتذر الرئيس المكلف سعد الحريري ام لم يعتذر، ساوم ام تمسك بمطالبه، فإن أي حكومة، مهما كان شكلها ومضمونها وبرنامجها، لن يكتب لها النجاح في ظل سلطة لا تنطلق الا من مصالحها السياسية والحزبية والشخصية، لتحدد مصالح لبنان واللبنانيين".
المصدر: الانباء الكويتية
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