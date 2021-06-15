"المستقبل": عون لا يريد أي حكومة

لم تجزم أوساط نيابية في "تيار المستقبل"، كما أبلغت "السياسة" الكويتية بإمكانية أن يزور الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا في الساعات المقبلة، لتسليم رئيس الجمهورية ميشال عون صيغة حكومية من 24 وزيراً، مشيرة إلى أن "المواقف التي لا زالت تصدر عن رئاسة الجمهورية، لا تبشر بالخير، ولا تدعو للتفاؤل بإمكانية ولادة حكومة، وهي إن دلت على شيء، فإنما تدل على أن المستهدف هو مبادرة الرئيس نبيه بري، من أجل دفع الرئيس المكلف للاعتذار، لأنهم لا يريدونه على رأس الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن الرسالة وصلت، ولا يبدو أن هناك إمكانية للتفاهم بين الرئيس الحريري والرئيس عون على إنجاز التأليف، لأن من يتولى التفاوض وخلافاً للدستور هو النائب جبران باسيل وليس رئيس الجمهورية”.