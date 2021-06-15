موقف الرئاسة قد يكرّس حالة القطيعة بين عون والحريري

رأى مراقبون عبر "العرب" أن "موقف الرئاسة الأخير من شأنه أن يكرّس حالة القطيعة غير المعلنة بين الرئيسين سعد الحريري وميشال عون، كما أنه سيلقي بظلال قاتمة على العلاقة بين الأخير وبري الذي سيقرأ هذا الموقف على أنه استهداف مباشر له ولمبادرته".وأشاروا إلى أن "هذا الأمر سينسحب على العلاقة بين عون وحليفه "حزب الله"، حيث يرى رئيس الجمهورية في إعلان الحزب عن دعمه لمبادرة بري محاولة لإضعافه".