بيان بعبدا تذكير بصلاحيات عون

قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ"اللواء" أن "البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لا يهدف إلى التصعيد أو التعطيل إنما تذكير من يجب بصلاحيات رئيس الجمهورية ودوره ومسؤولياته وإن ما من أمر يحصل بمعزل عنه لأنه في الفترة الاخيرة صدرت مواقف ومبادرات عن أن هذه الجهة أو تلك أو هذا التجمع وذاك يشكلون الحكومة كما يبدو ويفرضون واقعا قائما، فأتى البيان ليذكر بالاصول الدستورية وبان الحكومة تلد بأتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف". واذ أوضحت المصادر نفسها أن المساعي مشكورة لفتت إلى أنه "يجب أن تكون ضمن الاصول الدستورية المتبعة"، وقالت: "ليس صحيحا أن البيان هو ضرب لمبادرة رئيس المجلس النيابي".واعتبرت ان "البيان يترجم التوجهات التي كانت سائدة سابقا لدى الرئيس عون ولم تتبدل"، موضحة ان "من يسعى إلى وساطة أو مبادرة لا بد من أن يدرك من أن القرار يعود إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كما أن عليه أن يدرك أنه لا بد من أن يكون محايدا وليس طرفا لأنه إذا كان ذلك فليس في إمكانه أن يقوم بمسعى أو مبادرة وعليه بالتالي اتخاذ موقع الوسط والدستور واضح في عملية تأليف الحكومة".