معركة الحكومة تخفي حقيقة الصراع الكبير

قال مصدر قيادي لـ"اللواء" ان "معركة الحكومة الآن تخفي حقيقة "الصراع الكبير" الجاري بين منظومتين، احداهما مدعومة من عاصمة قريبة، ترغب في ابعاد ما تصفه الطبقة السياسية التي خذلتها في مرحلة سابقة".