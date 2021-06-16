لبنان

لا سياحة خارجية

Lebanon 24
16-06-2021 | 01:12
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تسجَّل أدنى نسبة سياحة خارجية للبنانيين في تاريخ البلد، على خلفية تدهور قيمة الليرة والظروف القاهرة التي يمر بها لبنان.
 
المصدر: النهار
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