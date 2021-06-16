لبنان

فرنسا داعمة

Lebanon 24
16-06-2021 | 04:14
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تؤكد المصادر الفرنسية ان باريس لم تتخلّ عن دعمها خيار تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة.
 
المصدر: النهار
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فرنسا

سعد الحريري

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