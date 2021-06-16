لبنان

لا فحوص مخبرية

Lebanon 24
16-06-2021 | 01:15
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بدأت مختبرات طبية تعتذر من قاصديها لعدم امكان اجراء الفحوص المخبرية على حساب شركات التأمين والمؤسسات الضامنة.
 
المصدر: النهار
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