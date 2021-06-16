لبنان

عون لبرّي: إلزَم حدودَك!

Lebanon 24
16-06-2021 | 05:57
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كتبت" نداء الوطن": السيناريو الممجوج" نفسه ألفه اللبنانيون ولا ينفك يجترّ نفسه على أرض المعركة الحكومية بلا كلل ولا ملل تأكيداً على "وحدة الحال" بين رئاستي الجمهورية و"التيار الوطني" في إدارة شؤون البلاد... وجديده بالأمس دخول قصر بعبدا على خط الاشتباك المباشر مع عين التينة ذوداً عن باسيل في مواجهة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية، فقلب بيان الرئاسة الأولى الطاولة على المبادرة وسحب بساط التأليف من تحت أقدام الرئاسة الثانية باعتبارها "تتدخل في ما لا يعنيها دستورياً"، حسبما اختصرت مصادر عونية مضامين البيان، معتبرةً أنّ عون قال أمس بالمختصر المفيد لبري: "إلزَم حدودَك الدستورية ولا تتعدَّ على صلاحيات غيرك".
وتعاملت أوساط مواكبة للملف الحكومي مع بيان بعبدا على أساس أنه بمثابة "بيان نعي" لمبادرة بري أقفل الباب نهائياً على إمكانية بلوغها خواتيم إيجابية، لافتةً إلى أنّ "خطوط الاشتباك أصبحت واضحة بين جبهتي بعبدا وعين التينة إثر تخندق بري علناً إلى جانب بيت الوسط"، وأردفت: "اعتباراً من اليوم (الأمس) أصبحت وساطة بري عملياً في "خبر كان" ولم يعد يبقيها على قيد الحياة سوى المكابرة والخوف من القفز في المجهول غداة إعلان فشلها واعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم التأليف".
وانطلاقاً من قناعتها بأنّه "بات واضحاً أنّ عون أصبح مستعداً للتعامل مع الفراغ الحكومي حتى نهاية عهده"، أكدت المصادر أنّ الأمور تبدو متجهة نحو "تكريس واقع تصريف الأعمال حكومياً أقله حتى بلوغ الانتخابات النيابية"، من دون أن تخفي توجسها من "مخطط يرمي إلى إدخال البلاد في حالة استنزاف فوضوية عن سابق تصوّر وتصميم استدراجاً لعروض التسوية "على الحامي" برعاية خارجية كما حصل إبان تسوية الدوحة بعد أحداث السابع من أيار".
 
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