نبيل نقولا: إذا "تفاهم مار مخايل" لن يؤدّي إلى بناء وطن ودولة فـ"بلاه"

كتبت "نداء الوطن": بعدما استصرخ "صديقه "الجنرال" ميشال عون بأن يلبس بزّته العسكرية وناشده في رسالة وجهها اليه منذ اسابيع، فضح "القريبين والبعيدين"، وبعدما اتهم "حزب الله" بالتغطية على الفساد "بكل فروعه"، شاء النائب السابق نبيل نقولا ان يتوجّه هذه المرة الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، برسالة عاب عليه فيها وقوفه متفرّجاً على نهب الدولة، مؤكدا لـ"نداء الوطن" انه شاء ان يخاطب عون ونصرالله كونهما غير فاسدين، انما لا رسالة اخرى له بحكم "ان الآخرين يدورون في فلك الفساد وهم اربابه".

وعن مدى امكانية تجاوب عون ونصرالله مع مطالبه يقول نقولا: "في النهاية، اذا كان ميشال عون لن يفعل شيئاً فمعناه ان لا احد سيفعل، اما بالنسبة الى نصرالله الذي يعتبر نفسه مقاومة، فاقول ان لا شيء يحمي المقاومة الا النظافة والحقيقة، اما الفساد فيقضي عليها، وانبّهه هنا طالما هو ليس فاسداً، وطالما لم يتحرك ضدّ الفساد خصوصاً تجاه شركائه في الوطن، وظل يتشبّث بالرئيسين سعد الحريري ونبيه بري المعروفين بالفساد، فهذا معناه انه يحمي الفاسدين".

اما تفاهم مار مخايل فيؤكد نقولا انه "وُضع من اجل بناء وطن ودولة، وحتى الآن لم يتبين انه يعمل في هذا الاتجاه، وهو لم يوضع ليبقى محصوراً بين عون ونصرالله، بل ليتوسع ويشمل الجميع، فاذا كان هذا التفاهم لن يوصلنا الى بناء الوطن والدولة "فبلاه"، ليكن كل في موقعه، لا مشكلة، وليس ضرورياً ان نحمل السلاح على بعضنا البعض"، فعون ليس بحاجة لابرام تفاهمات سياسية بل يحتاج الى بناء وطن ودولة.