ورشة نقاشات في عين التينة... الردّ على عون على طاولة البحث

قالت مصادر مقرّبة من رئيس البرلمان لـ"العربي الجديد" إنّ "عين التينة تشهد ورشة نقاشات في مضمون بيان المكتب الإعلامي للرئيس عون التي تعتبر أن سهامه موجّهة إلى بري وهي تدرس مواقفها في وقت ترى أن التهدئة مطلوبة اليوم بدل المواقف التصعيدية".وأشارت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إلى أن "اللقاء بين الحريري وبري لن يحصل بالمبدأ اليوم الثلاثاء كما كان منتظراً، وهناك حالة من الضياع والفوضى على صعيد الملف الحكومي والخطوات المقبلة، منها اعتذار الحريري الوارد بأي لحظة".من جهتها، نفت أوساط الرئاسة اللبنانية نية عون تعطيل عملية تأليف الحكومة، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "لا يمكن له أن يقف متفرجاً على التجاوزات الفاضحة لدوره، والتدخلات المستمرّة بينما هناك تجاهل تام لموقع رئاسة الجمهورية ومكانتها، حيث إن على الرئيس المكلف أن يبحث التشكيلة الوزارية مع الرئيس عون وفي قصر بعبدا وهو ما لا يفعله الحريري".وأكدت أوساط الرئاسة، التي اشترطت كذلك عدم كشف هويتها، رفضها لطريقة إظهار ألا بدائل عن الحريري (وهو ما أكده بري أمس) وأن اعتذاره يعني الفراغ والخراب، مشددة بالقول "نحن أول من حذرنا أن المماطلة في تأليف الحكومة ستودي بالبلاد إلى جهنّم وها نحن نعيش تداعيات التأخير التي تتفاقم مع مرور الوقت من دون حكومة إنقاذية إصلاحية".وأضافت المصادر ذاتها "نحن ما زلنا ندعم تشكيل حكومة برئاسة الحريري ولكنه لم يقم بواجباته بعد حوالي 9 أشهر على تكليفه في تشرين الأول الماضي، فمتى ينوي ذلك فيما الوطن ينهار على مختلف المستويات؟"، موضحة أن "الحريري لا يمكنه احتجاز الملف الحكومي إلى أجل غير مسمّى".