لبنان

بعبدا تطلق النار على برّي وسائر المبادرات‎

Lebanon 24
15-06-2021 | 23:27
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كتبت" النهار": ينكشف بما لا يقبل جدلاً في الأساس، ان بعبدا كانت تصمت على مضض على مبادرة الرئيس بري، ‏وتتحين أي فرصة لإجهاضها، فاتخذت من المواقف المتقدمة والصريحة والواضحة لرئيس المجلس في الأيام ‏الأخيرة ولا سيما منها على ما يبدو حديثه امس الى "النهار" عن عدم إمكان البحث في اعتذار الرئيس الحريري، ‏كما عن رفض بري أي تلاعب بالدستور في عملية تأليف الحكومة لاطلاق النار مباشرة عليه من بعبدا. واذا ‏كانت أصداء هذا الهجوم المباشر من الرئاسة الأولى على الرئاسة الثانية تمثلت في استهجان الحرب الدائرية التي ‏تشنها بعبدا على رئاسة المجلس كما على الرئيس المكلف، فان التخفيف من وطأة الهجوم لم تُبْد في مكانها الواقعي ‏مع حديث عن إكمال بري لمبادرته. اذ بدا من الصعوبة الفائقة، تصور أي بحث واقعي في وساطة او مبادرة ‏يتولاها بري بعدما قال له رئيس الجمهورية بالفم الملآن انه "يتدخل" متجاوزاً قواعد الدستور، وكأنه يدعوه ‏ضمنا الى وقف "تدخله" وترك المعركة حصرا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وفي هذا البعد حصراً ‏لاحظ المراقبون ان الرسالة الرئاسية ستكون موجهة ضمنا الى "حزب الله" الذي اعلن مراراً دعمه القوي الثابت ‏لمبادرة الرئيس بري. ولعل ما اثار الاستغراب ان "تكتل لبنان القوي" وفي اطار توزيع الأدوار بينه وبين بعبدا ‏عمد مساء الى تضمين بيانه عبارة تؤكد ابداءه "مجدداً الايجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه ‏بري ومع أي مبادرة تؤدي الى التأليف مع وجوب ان تتسم بالحرص على الحقوق والدستور وتتسم بالايجابية ‏والحيادية لكي تؤتي ثمارها‎".‎
 
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