وفد من مسؤولي الاتحاد الاوروبي في بيروت السبت

كتبت "الجمهورية": يصل الى بيروت السبت المقبل وفد من المسؤولين الكبار في الاتحاد الأوربي تحضيراً للمؤتمر المقرر الأسبوع المقبل (22 - 23 حزيران الجاري) على مستوى الاتحاد والذي يتناول الوضع في لبنان. وعلمت «الجمهورية» انّ الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الاتحاد الممثل الاعلى للشؤون الخارجية جوزف بوريل، ويرافقه وفد تقني واستشاري وإداري يضمّ مدير مكتبه بيدرو سيررانو، ونائب مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية للعمل الأوروبي الخارجي بيدرو هالليغارد، والعضوين في مكتبه كارل هاليغارد ورافاييل داير، ومستشار التواصل اورسيني روزنبورغ.

وفي معلومات «الجمهورية» انّ الوفد سيلتقي عون وبري والحريري وقيادات حزبية من بينها رؤساء الاحزاب في لقاءات موسعة، وسينضم اليه في جولته على المسؤولين رئيس بعثة الاتحاد في بيروت رالف طراف والسكرتيرة الاولى ومسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد هنا سيفيرين.