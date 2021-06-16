عون وبري "ود مفقود محفور على اوراق بيضاء"

يفيد العارفون ان الود غير متاح على خط بعبدا- عين التينة منذ زمن، وإن كان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب يحرصان دوما على عدم اظهار ذلك للعلن. فعون لم ينس" الأوراق البيضاء" التي وضعتها كتلة الرئيس نبيه بري في صندوق الاقتراع، في جلسة انتخابه رئيساً للجمهورية وقيادة بري معركة ايصال سليمان فرنجية الى الرئاسة.

خلاف السنوات الماضية الذي تنقّل بين " ملفات انتخابات جزين والنفط وشرعية مجلس النواب وما استجد على الطريق" حط رحاله قبل اسابيع في مجلس النواب في الجلسة المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية، اذ اتهم عون بري ليس فقط بقطع الطريق على اعتذار الحريري بل باعادة تعويمه. من هنا فان اوساطا مراقبة وصفت بيان بعبدا بالامس بانه"انتقام رئاسي متأخر على قرار مجلس النواب في جلسة مناقشة الرسالة الرئاسية".

بالمقابل يبدو ان رئيس المجلس يبادل رئيس الجمهورية وايضا رئيس التيار الوطني جبران باسيل" الود نفسه"، وهو لم ينس بالتأكيد" الفيديو الشهير" لباسيل الذي وصف فيه بري ب"البلطجي".