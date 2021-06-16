لبنان

بيان رئاسة الجمهورية صبٌ للزيت على نار الحكومة!

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
16-06-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-833669-637594305653584941.jpg
Doc-P-833669-637594305653584941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحتار اللبنانيون أي جهة سياسية تنطق بالحقيقة ، وهم حجر بين شاقوفين. الجميع يتحدّثون عن الدستور ويعتبرون أن ما يقولونه في ما خصّ تشكيل الحكومة هو الصواب فيما ما يقوله الآخرون هو الخطأ بعينه. فبين هذا وذاك ضاع اللبنانيون، وهم الذين "يأكلون" العصي فيما المسؤولون يتولون مهمة العدّ وكأن أمور البلد ماشية على "التك برّن". 
 
قرأنا بالأمس بيانًا صادرًا عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، وفيه أنه "وفيما يبدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمة، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم". 
 
وأعتبرت بعض المصادر أن هذا البيان جاء ردًّا على بياني المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وحركة "امل"، اللذين تحدّثا عن أنماط جديدة تُتبع في عملية تشكيل الحكومة، وكذلك ردًّا غير مباشر على مبادرة الرئيس بري، الذي أكدّ مجدّدًا أنه مستمرّ في مهمته الإنقاذية حتى آخر نفس. وهذا الأمر أزعج الدوائر الرئاسية، التي تعتبر أن وقوف رئيس مجلس النواب في صفّ الرئيس المكّلف سعد الحريري أفقد هذه المبادرة أهمّ مقوماتها، الا وهي ضرورة وقوف الوسيط، أيًّا يكن، على مسافة واحدة من الجميع، وأن يكون محايدًا بالمعنى الإيجابي وليس طرفًا كما هي الحال مع الرئيس بري، خصوصًا بعدما كشف معاونه النائب علي حسن خليل نواياه تجاه رئيس "التيار الوطني الحر" عندما إتهمه بأنه هو من يعرقل التركيبة الحكومية من خلال الشروط التعجيزية التي يحاول فرضها. 

وأستغربت مصادر سياسية مراقبة ما تضمّنه البيان الرئاسي لجهة ما فيه من تناقضات ولاسيما عندما تحدّث عن "تجاوب رئاسة الجمهورية مع الكثير من الطروحات التي قدمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية". وأكدت هذه المصادر أن ثمة بونًا شاسعًا بين الشعارات الطنانة والكلام المعسول وبين الأفعال على الأرض، وما فيها من تناقض واضح بين الواقع والخيال. 
وفيما يلجأ الجميع إلى الدستور لتأكيد مواقفهم كان لافتًا ما أسماه البيان الرئاسي بـ"الزخم المصطنع"، الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، ليتساءل: "هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحة، والتي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة انقاذية جديدة؟" 
في الظاهر فإن هذا البيان، ودائمًا في رأي المصادر المراقبة، يدخل في خانة العرقلة وليس الحلحلة، وهو بمثابة صبّ الزيت على نار الحكومة، وهو صوّب سهامه أيضًا في إتجاه مبادرة الرئيس بري، على رغم أنه لم يسمّه بالإسم. ومن المرجّح أن يثير هذا البيان الكثير من ردود الفعل في الأوساط التي تحمّل النائب باسيل وفريقه مسؤولية تعطيل إمكانية اي حلّ. 
 

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:22 | 2021-06-16
03:17 | 2021-06-16
03:15 | 2021-06-16
03:00 | 2021-06-16
02:58 | 2021-06-16
02:50 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website