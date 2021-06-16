رسائل نقولا "غير بريئة"

تقول أوساط سياسية متابعة إنّ الرسائل المستجدّة التي يوجّهها النائب سابق نبيل نقولا في أكثر من اتجاه أخيراً "غير بريئة"، وهناك من يقف وراءها لأنّ نقولا كان غائباً أو "مغيّباً" عن الساحة السياسية منذ مدة وبالتالي فإنّ رسائل الآن تطرح علامات استفهام إن لجهة التوقيت أو المضمون.