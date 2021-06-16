عون – برّي.. "لعبة كباش"

تصف أوساط متابعة السجال الحاصل أخيراً بين الرئاستين الأولى والثانية بأنّه بمثابة "لعبة كباش" بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي وسينتصر فيها من يملك "الأعصاب الأقوى" والقدرة على التحمّل أكثر.