لبنان

عون – برّي.. "لعبة كباش"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-06-2021 | 10:45
A-
A+
Doc-P-833676-637594316508404167.jpg
Doc-P-833676-637594316508404167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصف أوساط متابعة السجال الحاصل أخيراً بين الرئاستين الأولى والثانية بأنّه بمثابة "لعبة كباش" بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي وسينتصر فيها من يملك "الأعصاب الأقوى" والقدرة على التحمّل أكثر.
مواضيع ذات صلة
عون وبري "ود مفقود محفور على اوراق بيضاء"
lebanon 24
16/06/2021 12:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة الصباح الاخبارية: عون يطلق النار على مبادرة بري.. لا حكومة في المدى المنظور
lebanon 24
16/06/2021 12:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
lebanon 24
16/06/2021 12:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر بري: عون عطل البلد سنتين ونصف السنة لانه الأقوى في طائفته
lebanon 24
16/06/2021 12:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

عون

بري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:16 | 2021-06-16
05:15 | 2021-06-16
05:13 | 2021-06-16
05:00 | 2021-06-16
04:44 | 2021-06-16
04:42 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website