تمديد تراخيص العازل لأشعة الشمس حتى هذا التاريخ

أصدر وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، تعميماً قضى بموجبه تمديد كافة تراخيص العازل لأشعة الشمس والتي تنتهي مدة صلاحيتها بتاريخ 30 أيلول 2020 و30 حزيران 2021، لغاية حزيران 2022.