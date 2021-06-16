لبنان

تمديد تراخيص العازل لأشعة الشمس حتى هذا التاريخ

Lebanon 24
16-06-2021 | 09:36
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أصدر وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، تعميماً قضى بموجبه تمديد كافة تراخيص العازل لأشعة الشمس والتي تنتهي مدة صلاحيتها بتاريخ 30 أيلول 2020 و30 حزيران 2021، لغاية حزيران 2022. 
 
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