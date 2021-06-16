سفارة لبنان لدى فرنسا تطلق بوابة الكترونية لدعم الطلاب اللبنانيين

أطلقت سفارة لبنان لدى فرنسا، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات الطلابية والهيئات المهنية والاقتصادية لاسيما غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية وممثلين عن القطاع الخاص، بوابةً إلكترونية تحت عنوانوأوضحت السفارة أنّ "هذه البوابة مخصصة لدعم الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في فرنسا، وتهدف إلى تسهيل دخولهم مضمار الحياة المهنية وتأمين فرص عمل طلابية تساعدهم على تخطّي الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهونها جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان".

وأشارت إلى أنّ "بوابةتؤمِّن خدمةً إضافية للطلاب اللبنانيين في فرنسا تُمكنهم من التركيز على تحصيلهم العلمي والعيش بكرامة والاستفادة من الفرص المتاحة في فرنسا لكسب الخبرة وإثبات المهنيّة والجدارة".وأضافت أنّ "هذه البوابة تتيح للشركات إمكانية التواصل مباشرة مع الطلاب اللبنانيين لتختار من بينهم الأنسب لتولي المسؤوليات والوظائف التي يتم الإعلان عنها، لما يتمتعون به من مؤهلات لغويّة وإجتماعية ومهنية. كما تسمح المنصة للعائلات اللبنانية بالتواصل مع هؤلاء الطلاب للاستعانة بخدماتهم في وظائف طلابية مثل حضانة الأطفال وإعطاء الدروس الخصوصية".وأوضحت أنّه "من خلال هذا الرابط وهذه الآلية المستحدثة للجمع بين الطلاب اللبنانيين في الخارج والشركات اللبنانية والأجنبية، تسعى سفارة لبنان لدى فرنسا بالتعاون مع أبناء الجالية كافة إلى التخفيف من حدّة الأزمات المتشعّبة التي يعاني منها الطلاب اللبنانيون".وختمت: "إن منصةهي مشروع تعاضدي جماعي يؤسّس لمستقبل لبناني زاهر يقوم على وحدة اللبنانيين ويحفظ للبنان تميُّزه الدولي من خلال تسليط الضوء على قدرات وطاقات أبنائه".