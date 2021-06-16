بعد إصابتها برصاصة طائشة قبل أيام.. الطفلة "سهيلة" إلى الأردن لتلقّي العلاج

نُقلت الطفلة سهيلة الكسار من بلدة ببنين - عكّار بسيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر من "مستشفى النيني" في طرابلس إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لنقلها بطائرة خاصة وبطاقم طبيّ خاص إلى المملكة الأردنية الهاشميّة لتلقي العلاج الآزم وذلك بتوجهيات خاصّة من مَلك الأردن عبدالله الثاني، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".تجدر الإشارة إلى أنّ الطفلة قد أصيبت في أيّامٍ سابق برصاصة طائشة إستقرت بظهرها في بلدة ببنين - عكّار.