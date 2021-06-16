لبنان

مليون لبناني تلقوا جرعتي اللقاح.. هذا ما كشفه البزري

Lebanon 24
16-06-2021 | 11:17
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كشف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة كورونا عبد الرحمن البزري عن تلقي مليون شخص جرعتي اللقاح حتى الساعة، مشيرا الى أن نسبة الملقحين بلغت 14 %.

 

البزري وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أكد أن لبنان بلغ حتى اليوم نسبة تخطت ال 25% من المناعة المجتمعية، سواء عبر اللقاح أو عبر الإصابة بالفيروس متحدثا عن التوجه الى الاستمرار في خفض الفئات العمرية المستهدفة لتلقي اللقاح في الماراتونات القادمة واستهداف بعض الفئات لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة كما عبر التوجه الى أن تلحظ الماراتونات المواطنين الذين تسجلوا على المنصة منذ انطلاقها ولو كانت أعمارهم صغيرة.

 

ودعا البزري الى عدم التراخي بالإجراءات على الرغم من تخطي لبنان شوطا كبيرا في مواجهة الفيروس، محذرا من مغبّة تجدد موجة الإصابات في حال تفلّت الأمور.

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