27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
القرار الاتهامي بملفّ المرفأ.. هذا ما أوضحه القاضي البيطار!
Lebanon 24
16-06-2021
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، في اتصال لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ "بعض المعلومات التي نشرت نقلاً عن اللقاء الذي جمعه بلجنة أهالي الضحايا غير دقيقة"، واشار الى أنه "لم يحدد بعد موعدا زمنيا لصدور القرار الاتهامي، كما لم يطلع أهالي الضحايا أو غيرهم على هوية أي من الأشخاص الذين سيتهمهم بالتقصير والإهمال أو بالمسؤولية عن انفجار المرفأ، ولم يتطرق معهم إلى موضوع الموقوفين في الملف"، مشددا على أن "التحقيق يتم بسرية مطلقة، وأن المحقق العدلي لا يتخذ قرارا مسبقا، بل تبقى قراراته رهن المعلومات والمعطيات المتوافرة لديه".
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات عنيفة تهزّ حارة الناعمة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة تهزّ حارة الناعمة.. هذا ما حصل
11:04 | 2021-06-15
15/06/2021 11:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
Lebanon 24
عون ينعي مبادرة بري... تراجع عن التنازلات؟
07:30 | 2021-06-15
15/06/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصر اليوم.. هل انخفض؟
09:55 | 2021-06-15
15/06/2021 09:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عون.. "وحدو وقف يلمع بايدو السيف"!
Lebanon 24
عون.. "وحدو وقف يلمع بايدو السيف"!
09:00 | 2021-06-15
15/06/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض بشكلٍ لافت!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض بشكلٍ لافت!
13:02 | 2021-06-15
15/06/2021 01:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:16 | 2021-06-16
حالة من الهلع في صفوف طلاب هذه المدرسة
05:15 | 2021-06-16
"المستقبل" يتنصل: ما النا علاقة!
05:13 | 2021-06-16
لبنانيون يفوزون بميدالية استرالية
05:00 | 2021-06-16
العهد ينقلب على التسوية.. لا نثق بـ"حزب الله"؟
04:44 | 2021-06-16
حزب الله باشر تحركا في هذا الاتجاه
04:42 | 2021-06-16
"اللقاء الديمقراطي": الاستعصاء الحكومي جريمة موصوفة.. ولترشيد الدعم بشكل سريع
فيديو
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
Lebanon 24
عروس في موقف محرج يوم زفافها.. رجل تحت فستانها! (فيديو)
03:30 | 2021-06-16
16/06/2021 12:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
مجدداً جومانا مراد في نوبة بكاء بسبب الانتقادات التي طالتها بعد وفاة ابنتها.. وهذا ما قالته (فيديو)
02:00 | 2021-06-16
16/06/2021 12:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
Lebanon 24
"ليست أول ظهور لإريكسن بعد الوعكة".. حقيقة الصورة المتداولة له كُشفت (فيديو)
05:00 | 2021-06-15
16/06/2021 12:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact