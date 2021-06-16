لبنان

كفرحزير - الكورة.. مقتل عامل سوري وإصابة 3 آخرين بسقوطهم في بئر

Lebanon 24
16-06-2021 | 04:05
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سقط 4 عمال سوريين في بئر أثناء محاولتهم تنظيفه في بلدة كفرحزير - الكورة، وعمل شبان البلدة على إنقاذهم بمساعدة شرطة البلدية، وعمدت عناصر الصليب الأحمر إلى إسعافهم ونقلهم الى المستشفى، وقد توفي أحدهم على الفور.
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