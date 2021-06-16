كفرحزير - الكورة.. مقتل عامل سوري وإصابة 3 آخرين بسقوطهم في بئر

سقط 4 عمال سوريين في بئر أثناء محاولتهم تنظيفه في بلدة كفرحزير - الكورة، وعمل شبان البلدة على إنقاذهم بمساعدة شرطة البلدية، وعمدت عناصر الصليب الأحمر إلى إسعافهم ونقلهم الى المستشفى، وقد توفي أحدهم على الفور.