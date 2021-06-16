لبنان

الحرارة إلى ارتفاع.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
16-06-2021 | 11:31
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود وجنوب غرب تركيا يؤثر نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان، مما يؤدي الى طقس ربيعي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.

 

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح من حين لاخر، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الشمالية.

 

الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

 

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر على الساحل.

 

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

 

- الحرارة على الساحل من 20 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهارا، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,27

- ساعة غروب الشمس: 19,51

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