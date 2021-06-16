حزب الله باشر تحركا في هذا الاتجاه

اكدت مصادر مطلعة" ان "حزب الله" يبذل مساع جدية لتخفيف التوتر الحاصل بين "التيار الوطني الحر" وحركة "امل"، خصوصا بعد الاشتباك الكلامي الذي حصل بين الوزير جبران باسيل والنائب علي حسن خليل على خلفية تغريدة الاول عن البطاقة التمويلية".واشارت المصادر الى "ان الحزب يسعى الى اعادة تكريس الهدنة الاعلامية بين حليفيه بالتوازي مع تفعيل مبادرة الرئيس نبيه بري الحكومية، لان عودة التوتر بينهما سيضرب المبادرة ويقضي على اي امل بولادة الحكومة".