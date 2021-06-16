لبنان

حزب الله باشر تحركا في هذا الاتجاه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-06-2021 | 09:44
A-
A+
Doc-P-833709-637594407537398959.jpg
Doc-P-833709-637594407537398959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكدت مصادر مطلعة" ان "حزب الله" يبذل مساع جدية لتخفيف التوتر الحاصل بين "التيار الوطني الحر" وحركة "امل"، خصوصا بعد الاشتباك الكلامي الذي حصل بين الوزير جبران باسيل والنائب علي حسن خليل على خلفية تغريدة الاول عن البطاقة التمويلية".

واشارت المصادر الى "ان الحزب يسعى الى اعادة تكريس الهدنة الاعلامية بين حليفيه بالتوازي مع تفعيل مبادرة الرئيس نبيه بري الحكومية، لان عودة التوتر بينهما سيضرب المبادرة ويقضي على اي امل بولادة الحكومة".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:47 | 2021-06-16
13:43 | 2021-06-16
13:31 | 2021-06-16
13:27 | 2021-06-16
12:56 | 2021-06-16
12:43 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website