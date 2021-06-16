"المستقبل" يتنصل: ما النا علاقة!

اكد مصدر مطلع "ان تواصلا حصل في الايام الماضية بين "المعنيين" ، اكد خلاله تيار "المستقبل" انه لا يقف وراء عمليات قطع الاوتوستراد الساحلي بين الجنوب وبيروت".



وقال المصدر ان" المستقبل" ليس في وارد التشويش على مبادرة الرئيس نبيه بري، وان التحركات التي تحصل عفوية وليست مرتبطة بحدث سياسي ما بل بالتطورات المعيشية".