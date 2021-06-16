"القوات" غير راغبة بالتصعيد

اكدت مصادر "قواتية" قيادية انه "وبعكس ما يتم تسويقه على مواقع التواصل الاجتماعي، او من قبل بعض قياديي "التيار الوطني الحر" فإن "القوات اللبنانية" ليست في وارد التصعيد في الشارع في هذه المرحلة الحساسية".اضافت" ان القوات حريصة على عدم زيادة حجم التشنج والفوضى الاجتماعية بالرغم من قناعتها بان التحركات الشعبية ضرورة حتمية ضد هذه الطبقة السياسية".