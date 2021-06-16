لبنانيون يفوزون بميدالية استرالية

فاز عدد من اللبنانيين بميدالية استرالية التي منحت لعدد من البارزين في المجتع لمناسبة عيد الملكة اليزابيت الثانية.



ومن الفائزين: مايكل رزق، الدكتور أنطوني سعيد الهاشم، رجال الاعمال فريد الديري وسليم ودانيال نقولا، نظرا لخدماتهم ومساهماتهم في عدد من المؤسسات والاعمال الخيرية والانسانية في المجتمعين الاوسترالي واللبناني.