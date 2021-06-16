حالة من الهلع في صفوف طلاب هذه المدرسة

اأفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع شكال بين احد الاشخاص وحارس مدرسة "الجديدة الرسمية للبنات" في طرابلس تطور الى تضارب فيما بينهم، مما ادى الى حالة من الهلع والخوف بين الطلاب .



