لبنان

بيان هام لرئاسة المجلس النيابي... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
16-06-2021 | 05:28
A-
A+
Doc-P-833733-637594434266393275.jpg
Doc-P-833733-637594434266393275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن رئاسة المجلس النيابي التصريح التالي :

 بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك .
 وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي  السلطة التشريعية .
والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور) .
 وبالتالي من حقي أن احاول بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في اية مبادرة قد يتوصل اليها .
سيما ان رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها ابدى كل رغبة بذلك وأرسل الى عدة رسل بهذا الشأن وحصل من اكثر من إجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لانجاح ما سمي بمبادره بري دون حضوري الشخصي .
 وكان القاضي راضي : طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24 .
وطالما حل موضوع الداخلية الى ان اصريتم  على 8 وزراء + 2  يسميهم رئيس الجمهورية (  الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة ).
 متعطل كل شيء... والبلد ينهار... والمؤسسات تتآكل... والشعب يتلوى ....وجدار القسطنطينيه ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم :
فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون  لا نريد : سعد الحريري رئيساً للحكومة .
 هذا ليس من حقكم ، وقرار تكليفه ليس منكم ،   والمجلس النيابي قال كلمته مدّويه جواب رسالتكم اليه .
 المطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:47 | 2021-06-16
13:43 | 2021-06-16
13:31 | 2021-06-16
13:27 | 2021-06-16
12:56 | 2021-06-16
12:43 | 2021-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website