يختار سائقي سيّارات الأجرة لتنفيذ سرقاته.. هل تعرفون عن هذا المطلوب شيئاً؟

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مطلوب للقضاء، ومن أصحاب السّوابق الجرمية:ك. س. (مواليد عام1980، لبناني)الّذي أقدم بتواريخ وأماكن مختلفة على سرقة مبالغ مالية من عددٍ من سائقي سيّارات الأجرة بطريقة احتيالية، وذلك من خلال إيهامهم أنّه بحاجة ماسّة إلى مبلغ من المال ليتمكّن من شراء جهازٍ طبّي لابنه، وأنّه سيعيد المبلغ إلى السّائق فور وصوله إلى المستشفى حيث يتلقى ابنه العلاج، لكنّه يستولي على الأموال ويتوارى عن الأنظار.لــذلك، تحذّر هذه المديرية العامة المواطنين الكرام من مغبّة الوقوع ضحية مثل هذه العمليات الاحتيالية، وتطلب ممن يعرفون عنه شيئاً، أو مكان وجوده، الحضور الى فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت الكائنة في محلّة المنارة، بالقرب من النادي الرياضي، أو الاتصال على الرقم 361803/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علماً أنّ كل من يساهم في الإفادة بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.