المصارف مقفلة غدا.. ما السبب؟

صدر عن جمعية المصارف البيان التالي:

بقرار من مجلس إدارة الجمعية، تُقفل المصارف أبوابها يوم غد الخميس في إطار الاضراب العام.



هذا وتبقى إدارات المصارف العامة تعمل حسب مقتضيات العمل ووفق قرار كل مصرف.