لبنان

المصارف مقفلة غدا.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-06-2021 | 12:36
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صدر عن جمعية المصارف البيان التالي:
 
بقرار من مجلس إدارة الجمعية، تُقفل المصارف أبوابها يوم غد الخميس في إطار الاضراب العام.

هذا وتبقى إدارات المصارف العامة تعمل حسب مقتضيات العمل ووفق قرار كل مصرف.
 
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