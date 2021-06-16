لبنان

عون عرض مع قصاب الأوضاع ولقاء رؤساء الطوائف المسيحية مع البابا

Lebanon 24
16-06-2021 | 05:42
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا القس جوزف قصاب في قصر بعبدا، الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان.

وتم التطرق وخلال اللقاء الذي شارك فيه النائب إدغار طرابلسي والقاضي فوزي داغر، إلى اللقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس في الأول من تموز المقبل رؤساء الكنائس المسيحية في لبنان بعنوان "من أجل السلام في لبنان"، ولا سيما أن القس قصاب سيشارك فيه مع رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى.

وعرض الرئيس عون وجهة نظره من الاحداث والتطورات التي يشهدها لبنان وعدد من دول المنطقة، معربا عن تقديره لـ "مبادرة الاب الاقدس واهتمامه الدائم بلبنان وشعبه، والصلوات التي يرفعها من حين الى آخر من اجل استقراره وتعزيز السلام والعيش المشترك بين أبنائه".

وأوضح القس قصاب انه استمع "باهتمام الى وجهة نظر الرئيس عون ورؤيته والاسس الواجب اعتمادها للمحافظة على دور لبنان في محيطه والعالم".
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